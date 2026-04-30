Овощеводу запретили работать из-за нелегального работника под Волгоградом

Суд принял решение. Фото: архив.

В Волгоградской области индивидуальному предпринимателю временно запретили работать, так как он привлек к труду иностранного гражданина без необходимых разрешений. Инцидент произошел в городе Николаевске, где предприниматель Шахин занимается выращиванием овощей и бахчевых культур, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Бизнесмен нанял 24-летнего иностранца в качестве разнорабочего. Проблема заключалась в том, что у молодого человека отсутствовал патент – документ, который дает право на легальную работу в России. Тем самым ИП нарушил закон.

Полицейские выявили это нарушение миграционного законодательства и составили протокол об административном правонарушении. Предприниматель полностью признал свою вину.

Николаевский районный суд, рассмотрев дело, признал индивидуального предпринимателя виновным. В результате мужчине назначили наказание – его деятельность приостановили на 15 суток.