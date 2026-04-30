19-летний парень скупал карты у школьников в Волгограде

В Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники правоохранительных органов остановили ловкую схему, в которую вовлекли школьников. 19-летний житель рабочего поселка Светлый Яр теперь – главный подозреваемый в незаконном обороте банковских карт, которые он получал от несовершеннолетних, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Пока что следствие выяснило, что молодой человек с осени 2025 года по весну 2026 года активно покупал у восьмиклассников и девятиклассников местных школ их банковские карты. Всего, по данным следствия, он собрал не менее семи карт, оформленных в разных банках.

Подозреваемый передавал их другим людям тоже за вознаграждение. А те, в свою очередь, использовали эти карты, чтобы обналичивать деньги, полученные преступным путем, в том числе через мошеннические схемы. Таким образом, подростки, даже не подозревая об этом, становились участниками противоправных финансовых операций.

По этому делу уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте средств платежей. Подозреваемого задержали, и сейчас решается вопрос о том, какую меру пресечения ему выберут. Полиция продолжает активно работать, чтобы найти все подобные эпизоды и установить всех, кто был причастен к этой схеме.