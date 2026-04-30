Опасный рецидивист напал на полицейского с ножом под Волгоградом

В Волгоградской области завершили расследование дела. Жителя Киквидзенского района обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Мужчина, уже имевший судимости, попытался ударить стража порядка ножом, когда его просили пройти в отделение, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком региона.

Инцидент произошел вечером 20 марта 2026 года. В полицию позвонили из сетевого магазина, сообщив о нетрезвом посетителе. Прибывшие на место полицейские предложили нарушителю отправиться с ними в отделение для оформления протокола. Однако мужчина не согласился с законными требованиями правоохранителей.

Внезапно он достал нож и попытался нанести удары в жизненно важные органы одному из полицейских. К счастью, благодаря быстрой реакции сотрудника, который смог увернуться, никто не пострадал. Злоумышленника удалось обезвредить. Следователи выяснили, что обвиняемый совсем недавно вышел из тюрьмы – менее года назад. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. На момент нового преступления мужчина находился под административным надзором.

Сейчас материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.