Серийный вор из Волгоградской области получил срок за кражи и вовлечение подростка

Житель хутора Лебяжья Поляна Андрей О. осужден за серию краж и вовлечение подростка в преступление, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Суд установил, что в ноябре 2025 года подсудимый с помощью лопаты сделал подкоп под воротами одного из домовладений. В декабре того же года злоумышленник подошел к другому дому, раскрыл деревянные ставни, вытащил стекло из оконной рамы и проник внутрь. В январе 2026 года Андрей О. перелез через забор еще одного домовладения. Он вытащил оконный кондиционер, через проем залез в жилище и украл кальян. Затем из сарая на том же участке он похитил запчасти от стиральной машины. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.

В том же месяце Андрей О. находился в магазине «Лента» со своим знакомым, которого знал как несовершеннолетнего. Он предложил ему совершить кражу, и подросток согласился, вступив в преступный сговор. Подросток шел по торговому залу с полуоткрытым рюкзаком, а Андрей О. незаметно клал туда различные товары. Чтобы отвести подозрения, подсудимый оплатил зажигалку наличными на кассе. После этого они попытались покинуть магазин, но охрана их задержала.

Среднеахтубинский районный суд признал Андрея О. виновным. Ему назначили 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.