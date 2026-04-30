Более 200 волгоградцев проверились на диабет в “Диамобиле”

Более 200 жителей Волгоградской области прошли комплексное обследование на сахарный диабет с помощью передвижного диагностического комплекса “Диамобиль”, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Эта акция состоялась с 20 по 29 апреля на базе регионального эндокринологического центра Волгоградской областной клинической больницы №1.

В рамках обследования “Диамобиль” приняли 145 взрослых пациентов с сахарным диабетом первого и второго типов, состоящих на диспансерном учете. Кроме того, более 60 детей также прошли диагностику. Особое внимание уделили юным волгоградцам, у которых пока нет диагноза, но их родители страдают от этого заболевания. Для таких детей провели анализы на наличие антител, чтобы оценить риск развития болезни.

