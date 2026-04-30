Волгоградцам напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дороги

Волгоградцам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, раздали тематические памятки, а также напомнили об административной ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге. В ходе мероприятия было зафиксировано 2 факта (в том числе с участием несовершеннолетнего подростка) нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С нарушителями провели профилактические беседы.

Для обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.

Пересекайте железнодорожные пути только в специально предусмотренных для этого местах и не оставляйте детей без присмотра вблизи железной дороги!