Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
НовостиОбщество30 апреля 2026 7:24

Волгоградцам напомнили правила безопасного поведения вблизи железной дороги

В преддверии майских праздников на станции Гумрак в Дзержинском районе Волгограде области состоялся профилактический рейд с участием железнодорожников, сотрудников транспортной полиции и представителей администрации Дзержинского района города Волгограда
Фото: пресс-служба ПривЖД

Фото: пресс-служба ПривЖД

Волгоградцам напомнили о необходимости соблюдения правил личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, раздали тематические памятки, а также напомнили об административной ответственности за нарушение правил поведения на железной дороге. В ходе мероприятия было зафиксировано 2 факта (в том числе с участием несовершеннолетнего подростка) нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С нарушителями провели профилактические беседы.

Для обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.

Пересекайте железнодорожные пути только в специально предусмотренных для этого местах и не оставляйте детей без присмотра вблизи железной дороги!