В Волгограде сотрудников Росгвардии наградили за мужество в СВО

Бойцам вручили награды. Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области

Росгвардейцев из Волгоградской области отметили высокими государственными и ведомственными наградами за проявленное в ходе специальной операции на Украине мужество и охрану правопорядка. Медали Жукова и «За заслуги в укреплении правопорядка» отличившимся при выполнении служебно-боевых задач подчиненным в торжественной обстановке вручил генерал-майор полиции Юрий Тупиков, сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

За проявленные в ходе СВО мужество, отвагу и самоотверженность сотрудник Росгвардии указом президента РФ награжден медалью Жукова. За отличную службу сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы получил ведомственную награду согласно приказа директора федеральной службы войск нацгвардии.