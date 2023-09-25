В Волгограде в здание бывшего кинотеатра «Победа» вернули 5 уникальных люстр

Фото: администрация Волгоградской области

В Доме детства в Волгограде, который откроется в здании бывшего кинотеатра «Победа», полностью смонтировали освещение. Было установлено свыше 720 светильников. Кроме того, на свои места были возвращены 5 уникальных люстр, которые существуют с момента постройки здания и пережили бомбардировку Сталинграда.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете строительства, 4 малые восстановленные люстры были установлены на первом этаже, еще одна большая находится над парадной лестницей.

- К моменту старта реконструкции «Победы» от оригинальных люстр осталось не так много: проводку съели мыши, некоторые бронзовые элементы были утрачены, хрустальные подвески перемешаны, - представитель подрядчика АО «Приволжтрансстрой» Валерий Май.

Специалистам пришлось дополнять светильники новыми элементами, чтобы повторить первоначальный облик.

- Бронзовое литье люстр доливали, разбитый тусклый хрусталь восстанавливали с помощью эпоксидной смолы, затем шлифовали и полировали. Вся электрическая часть в люстрах, конечно, новая, - добавил Валерий Май.

Реконструкция здания бывшего кинотеатра «Победа» постепенно подходит к концу. Готовность общестроительных работ оценивается на 87%. В декабре подрядчик должен сдать объект, в котором откроется Дом детства.