Уведомления на оплату налогов за имущество рассылают в Волгоградской области

Волгоградцы начали получать налоговые уведомления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области с 11 сентября 2023 года стартовала рассылка уведомлений от ФНС для оплаты имущественных налогов. Физические лица получают счета за 2022 год, если у них в собственности есть транспортное средство, земля, дом, гараж или квартира. Уплатить налог в бюджет волгоградцы должны не позднее 1 декабря 2023 года, сообщили в управлении ФНС по Волгоградской области.

- В налоговое уведомление также войдут суммы налога на доходы физических лиц, не удержанные налоговым агентом, - дополняют в ведомстве.

Уведомление с сообщением об уплате налога приходит на электронную почту. Также получить его можно в личном кабинете на сайте ФНС. Поэтому волгоградцев просят проверить свои личные кабинеты и, при необходимости, восстановить логин и пароль. Также среди способом получения налогового уведомления – через госуслуги или лично в МФЦ и ФНС.

- Налогоплательщики, которые не взаимодействуют с налоговыми органами электронно, получат налоговое уведомление посредством почтового отправления заказным письмом в отделениях Почты России, - пояснили в управлении.

Если вам пришло уведомление, в котором нет находящегося в собственности имущества или указано лишнее, нужно обратиться в ФНС. Если же уведомление так и не пришло, то причин может быть несколько: у вас есть переплата за прошлые периоды либо сумма начисленного налога меньше 100 рублей, также не платят налоги льготники.