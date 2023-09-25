В Волгоградской области скончались 38 младенцев за 7 месяцев

В Волгоградской области за 7 месяцев скончались 38 младенцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно об уровне младенческой смертности в Волгоградской области. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата, с января по июль 2023 года в регионе скончались 38 детей в возрасте до года. 8 младенцев умерли в июле.

Стоит отметить, младенческая смертность снизилась в Волгоградской области. За 7 месяцев прошлого года скончались 49 малышей.

Самая высокая смертность среди младенцев в Южном федеральном округе в Краснодарском крае, где за 7 месяцев скончался 121 ребенок до года. В Ростовской области скончались 89 младенцев, в Крыму – 47. В остальных регионах ЮФО младенческая смертность ниже, чем в Волгоградской области.