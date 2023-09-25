В Волгограде мужчина задушил любимую и сжег ее тело

Мужчину ждет суд. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Волгограде передали в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя, который задушил возлюбленную и сжег ее тело, чтобы скрыть улики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление произошло в ночь со 2 на 3 июня этого года в квартире многоэтажного дома №22 на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе. Обвиняемый и его жертва поссорились, между ними произошел серьезный конфликт. Мужчина убил несчастную и решил сжечь квартиру.

- Установить фигуранта удалось благодаря работе следователей с записями камер видеонаблюдения – одна из камер зафиксировала момент, когда потерпевшая совместно с обвиняемым выходила из магазина и направлялась к месту своего жительства, - уточнили в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело за убийство. Сейчас он находится под стражей. Материалы передали на рассмотрение судье.