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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:59

В Волжском на остановке нашли тело мужчины без документов

Пассажиры нашли тело мужчины на остановке в Волжском
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Проводится проверка.

Проводится проверка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском на остановке общественного транспорта нашли тело неизвестного мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка. Трагедия произошла 24 сентября на улице Карла Маркса у дома №46.

Бездыханное тело нашли горожане, которые шли на остановку общественного транспорта. На вид мужчине 30-40 лет. Документов у него при себе не имелось.

- Без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к установлению личности, - уточнили в пресс-службе следкома.