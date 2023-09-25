В Волжском на остановке нашли тело мужчины без документов

Проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском на остановке общественного транспорта нашли тело неизвестного мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка. Трагедия произошла 24 сентября на улице Карла Маркса у дома №46.

Бездыханное тело нашли горожане, которые шли на остановку общественного транспорта. На вид мужчине 30-40 лет. Документов у него при себе не имелось.

- Без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к установлению личности, - уточнили в пресс-службе следкома.