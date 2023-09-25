В реке под Волгоградом жена нашла тело утонувшего в реке супруга

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области супруга нашла в реке тело утонувшего мужа. Трагедия произошла в Городищенском районе 24 сентября. По словам женщины, 54-летний мужчина и она находились в СНТ «Факел». Утром супруг ушел на Волгу, чтобы порыбачить, но так и не вернулся. Обеспокоенная волгоградка пыталась дозвониться до родственника, тот не брал трубку. Тогда она пошла на берег, где нашла мертвого супруга.

На место приехали криминалисты. По предварительной информации, на теле нет следов насильственной смерти. Обстоятельства внезапной гибели мужчины выясняют следователи Городищенского МрСО.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.