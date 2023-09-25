В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

В Волгоградской области очень тепло. Фото: Юлия Данильченко

В Волгоградской области под конец сентября стоит тридцатиградусная жара. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за погодных условий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Гидрометцентре России, предупреждение продлится с сегодняшнего дня до 11.00 часов 27 сентября. В эти дни на территории области по прогнозам синоптиков будет в среднем +24… +29 градусов тепла.

- В отдельных северо-западных, юго-западных и юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса. На остальной территории и в Волгограде будет высокая 4 класс горимости леса, - уточнили в ведомстве.

МЧС также предупреждает волгоградцев о высоком риске природных пожаров.