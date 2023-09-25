Предприниматель из Тюмени выкупил в Волгограде остатки судостроительного завода

Бывший волгоградский завод купил бизнесмен из Тюмени Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде судостроительный завод, ставший банкротом, ушел с молотка. Остатки предприятия на торгах приобрел бизнесмен из Тюмени Эрнес Радионов. Победитель аукциона выкупил ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 427 миллионов 999 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованные результаты торгов.

Судостроительный завод был одним из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе. Однако к концу «нулевых» наступили тяжелые времена для завода, который постепенно прекращал производство. А в 2013 году он был признан банкротом. Было несколько попыток продать имущество предприятия, однако покупатели не находились. Завод стал превращаться в руины.

Стоит отметить, что комплекс зданий ОАО был выставлен на торги за 1,1 миллиарда рублей. Однако ушел с молотка завод за сумму, которая более чем в 2 раза меньше.

Новый владелец предприятия является генеральным директором двух ООО в Тюмени – «Развитие загородной недвижимости» и «Тюменский инвестиционный клуб».