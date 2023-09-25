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НовостиОбщество25 сентября 2023 8:31

В ресторане в центре Волгограда нашли тело 47-летней женщины

В ресторане Волгограда внезапно умерла женщина
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщину не успели спасти.

Женщину не успели спасти.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи выясняют обстоятельства смерти 47-летней женщины в ресторане Birch на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, отдыхающие нашли тело погибшей в туалетной комнате. Трагедия произошла накануне, 24 сентября.

Несмотря на то, что свидетели вызвали неотложку и сами пытались оказать помощь несчастной, приехавшие врачи констатировали смерть.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, по данному факту организована проверка. По предварительной информации, у женщины могли быть проблемы со здоровьем. Проводится судебно-медицинская экспертиза.