В Волгограде чиновники определят места, куда нельзя ходить детям и подросткам

Будут ли пускать подростков в общественные места и на массовые мероприятия, решат чиновники. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детям и подросткам запретят гулять по Волгограду в темноте без родителей. Определят общественные места, куда им будет нельзя ходить, чиновники. Постановление губернатора Волгоградской области о создании экспертной комиссии, которая займется этим вопросом, уже опубликовано, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Экспертная комиссия составит список общественных мест, где несовершеннолетним будет запрещено находиться одним ночью без родителей или сопровождающих. Речь идет о тех местах, пребывание в которых может нанести вред здоровью детей и подростков, их физическому, интеллектуальному, а также духовному, психическому и нравственному развитию.

В состав комиссии включили чиновников региональных комитетов здравоохранения, соцзащиты, по делам национальностей и казачества, внутренней и информационной политики, по труду и занятости, образования, науки и молодежной политики и других. Также среди экспертов представители профсоюзов и детский омбудсмен.

Какие общественные места в итоге окажутся под запретом для детей, а также кто и как будет следить за передвижением молодежи, пока не ясно.