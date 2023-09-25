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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:40

Работники волгоградской прокуратуры нашли останки 17 защитников Сталинграда

Поисковый отряд прокуратуры увековечивает память погибших участников Сталинградской битвы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Работники прокуратуры провели поисковые работы на месте сражений Сталинградской битвы. Участники поискового отряда, созданного на базе надзорного ведомства, работали в поселке Самофаловка Городищенского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в минувшие выходные удалось найти останки 17 защитников Сталинграда.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области

Останки бойцов были извлечены с предметами обмундирования и боеприпасами. Их передадут для идентификации и захоронения.

Поисковый отряд на базе региональной прокуратуры имени прокурора Сталинградской области Степана Бекедова продолжит осеннюю вахту памяти.