Работники волгоградской прокуратуры нашли останки 17 защитников Сталинграда

Фото: прокуратура Волгоградской области

Работники прокуратуры провели поисковые работы на месте сражений Сталинградской битвы. Участники поискового отряда, созданного на базе надзорного ведомства, работали в поселке Самофаловка Городищенского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в минувшие выходные удалось найти останки 17 защитников Сталинграда.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Останки бойцов были извлечены с предметами обмундирования и боеприпасами. Их передадут для идентификации и захоронения.

Поисковый отряд на базе региональной прокуратуры имени прокурора Сталинградской области Степана Бекедова продолжит осеннюю вахту памяти.