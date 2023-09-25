В Волгограде ветврачу дали 9 лет тюрьмы за взятку в размере 1,8 млн рублей

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ветеринарного врача «Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных» приговорили к 9 годам колонии строгого режима за взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, с 2017 по 2020 года Валерий Штанов брал деньги за непринятие мер и выдачу ветеринарных документов на реализацию мяса и других продуктов. Мужчина получал крупные взятки, которые тратил на хорошую жизнь.

- За содеянное мужчина приговорен тюрьме со штрафом 8 миллионов рублей. Также ему запрещено осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на государственной службе в течение 7 лет. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура потребовала взыскать сумму штрафа с коррупционера. Суд поддержал эту позицию.