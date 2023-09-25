Одного человека увезли с места ДТП в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На перекрестке Второй продольной с улицей Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда вечером 24 сентября одна за другой произошли две аварии. Сначала водитель не рассчитал габариты при повороте и притер Renault Duster. Пока водители ждали ГИБДД, в 20.06 на перекрестке случилось еще одно ДТП с участием Lada Granta и Renault Logan, сообщили в региональном главке МВД России. Двойная авария попала на видео камер наблюдения. В результате в больницу с места ДТП увезли одного из пассажиров.

- В результате аварии 38-летний пассажир Renault был доставлен в медучреждение, - рассказали в полиции.

Первое ДТП на перекрестке улиц Хользунова и Еременко обошлось без пострадавших. Второе случилось в 20.06. 33-летний водитель Lada Granta не уступил дорогу и врезался в Renault Logan. На помощь водителям тут же поспешили очевидцы.