Волгоградцам рассказали об омолаживающем эффекте облепихи

Роспотребнадзор советует волгоградцам облепиху для здоровья и молодости Фото: Олег УКЛАДОВ

25 сентября Роспотребнадзор раскрыл рецепт молодости и красоты в осенний период. Жителям Волгоградской области советуют обратить внимание на облепиху и ее свойства. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, эта ягода обладает омолаживающим эффектом, а также улучшает состояние кожи (в том числе при акне), волос. Не секрет, что облепиха эффективно помогает справляться с простудными заболеваниями благодаря огромному количеству витамина С, а также различных кислот, железа, бора и других полезных веществ.

Из облепихи можно приготовить лечебный чай. Нужно взять стакан ягод, две чайные ложки меда, мяту или корицу по вкусу, две чайные ложки чая и развести это в литре кипятка. Также осенью полезно употреблять в пищу бруснику, ежевику, инжир, клюкву, шиповник, калину.