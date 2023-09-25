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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:15

Высота более 8 метров: гимнастки зависли в воздухе в парке Волгограда

В Волгограде воздушные гимнастки устроили шоу на колесе обозрения
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация ЦПКиО

Фото: администрация ЦПКиО

В воскресенье вечером в ЦПКиО Волгограда прошло захватывающее шоу. Для волгоградцев и гостей города выступили воздушные гимнастки. Гибкие девушки показали сложные элементы не на земле, а в воздухе. Гимнастки выступили на колесе обозрения на высоте более 8 метров.

Фото: администрация ЦПКиО

Фото: администрация ЦПКиО

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в парке, в шоу «Крылья» приняли участие девушки в возрасте 20-30 лет, кроме того, без страха и волнения на высоту поднялись и 9-летние гимнастки. Все они ученицы волгоградских школ воздушной гимнастики.

Зрителями стали сотни посетителей парка, которые не могли оторвать глаз от невероятного зрелища.