Высота более 8 метров: гимнастки зависли в воздухе в парке Волгограда

Фото: администрация ЦПКиО

В воскресенье вечером в ЦПКиО Волгограда прошло захватывающее шоу. Для волгоградцев и гостей города выступили воздушные гимнастки. Гибкие девушки показали сложные элементы не на земле, а в воздухе. Гимнастки выступили на колесе обозрения на высоте более 8 метров.

Фото: администрация ЦПКиО

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в парке, в шоу «Крылья» приняли участие девушки в возрасте 20-30 лет, кроме того, без страха и волнения на высоту поднялись и 9-летние гимнастки. Все они ученицы волгоградских школ воздушной гимнастики.

Зрителями стали сотни посетителей парка, которые не могли оторвать глаз от невероятного зрелища.