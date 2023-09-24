В шести районах Волгограда отключат электричество на 8 часов 25 сентября

В Волгограде 6 районов оставят без света в понедельник Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая неделя в Волгограде начнется с масштабных отключений электричества. Из-за плановых ремонтных работ без света останутся 6 районов города. Жители сотни частных и многоквартирных домов будут обесточены в течение восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании, 25 сентября электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе не будет света с 9.00 до 17.00 на ул. Левитана, 76-170, 5-141, 241, 242, 244, 251, 259, 259а, 288, 294, 302, 322, 541, ул. Александрова, 1-31, 21а, 35-95, 56-140, 195, ул. Чекистов, 2-134, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, 62ж, 64а, 75-223, 120а, ул. Валуйской, 11-61, 65-83, 93-101, 99а, 111, ул. Костычева, 1-139, 2-140, 162-204, 163-203, 193а, 209, 211 ул. Дундича, 2-106, 29-81, 45а, 45б, 60а, 60б, 62а, 118-224, 190а, ул. Березовой, 2б, 6-24, 15-25, 28-48, 31-39, ул. Сборочной, 2-52, ул. Талалихина, 1-47, 1б, 2-32, ул. Дегтярева, 17, 21, 23, ул. Дзержинского, 7, 5, 11, 13, 15, 16-22, ул. Шурухина, 32, ул. Берилловой, 4а, ул. Платиновой, 10, 14, 15, 18, 23, 29, ул. Титановой, 5, 11а, 25, 52, ул. Нефритовой, 8, 10, 35, ул. Золотой, 13, 15, 36, ул. Кабардино-Балкарской, 4, ул. Никелевой, 53, ул. Медной, 63, ул. Алюминиевой, 35, 36, 40, 45, 63, ул. Кобалтовой, 9, ул. Стальной, 34, в пер. Алюминиевом, 13, пер. Берилловом, 1, 4, пер. Медном, 18, пер. Стальном, 59, пер. Платиновом, 13, 15,

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Братьев Толмачевых, 16, ул. Колесникова, 4-20, 1-23, ул. Щаденко, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 3-15, ул. Хорошева, 13-19. В Центральном районе с 9.00 до 17.00 электричество отрубят на ул. Советской, 13, ул. Аллея Героев, 3, 5. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Максимовский разъезд, 313, 315, 313а, 320, 318-322, 305, 319, 307, 310, 311, 292-304, 296а, 301, 289, 288-300, 300а, 275-269, 274, 272, 274, 267в, 269а, 269б, 270а, 259, 260, 266, 265, 262, 260а, 261, 263, 256, 257, 258, 258а, 270а, 267а, 269б, 269а, 331-341.

В Советском районе свет отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Колхозной, 2г, ул. Песчаной, 7а, 1г, 1б, 3, 5, ул. Школьной, 1, ул. Ольховской, 1-11, 4, ул. Палиашвили, 1-99, 1а, 2-64, 18а, ул. ЛЗС, 1, 2/1, 2-8, 7, 9, 13, 14-24, в пер. Ольховском, 2-6. В Красноармейском районе коммунальные неудобства с 9.00 до 17.00 возникнут у жителей ул. Пролетарской, 49а, ул. 50 лет Октября, 12.