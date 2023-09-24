Самолет-амфибия из Тольятти сел на Волгу в Камышине

Путешественники из Тольятти показали свой полет в Камышин Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тольяттинские туристы записали на видео свое необычное путешествие в Волгоградскую область. Жители Самарской области добрались до волгоградского региона на самолете-амфибии Л-65, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В опубликованном видео путешественники показали свои приготовления и сам перелет. С высоты можно увидеть волжские просторы, леса и поля, изгибы Волги. Сел самолет-амфибия Л-65 на воду в Камышине.

- Путешествие из Тольятти в Камышин. Рыбалка, вкуснейшие арбузы и дыни прям с бахчи, - прокомментировали видеоролик его авторы.

Гости из Тольятти впечатлялись отдыхом в Волгоградской области.