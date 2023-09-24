Жителей более 70 домов в Волгограде не оставят без газа

Жителям Советского района не отключат газ 28 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

На следующей неделе жителей Советского района Волгограда ждало плановое отключение газа из-за плановых работ. Однако волгоградцам повезло, планы по ремонту на объектах систем газоснабжения и газораспределения изменились. Намеченное на 28 сентября отключение газа проводиться не будет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании.

В графике отключений было более 70 домов на девяти улицах. Планировалось перекрыть газ с 9.00 до 17.30 28 сентября на улицах Воронежской, Бассаргинской, Казачьей, Донской, Буденного, Восточной, Путейской, в переулках Бирюзовом и Путейском. Газоснабжение в четверг будет выполняться в штатном режиме.