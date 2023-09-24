В Волгоградской области выполнили 80% работ по ремонту дорог

Дорожный ремонт-2023 завершается в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области постепенно завершается запланированный на 2023 год дорожный ремонт. После обновления по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были введены в эксплуатацию 27 магистралей – это 86,8 километра. Общий процент готовности объектов составляет уже 80%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Комплексный ремонт завершился на десяти участках областных трасс, среди которых «Абганерово – Садовое», «Быково – Кайсацкое – Эльтон – Отгонный», «Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Шумилинская», «Р-22 – Фролово – Ольховка – Липовка», «Михайловка (км 29,4) – Даниловка – Котово», «Октябрьский – Шебалино». В Волгограде дорожники положили новый асфальт на улицах Пермской, Чуйкова, 13-й Гвардейской, Невской, Родимцева, Кубанской, Чапаева, Порт-Саида, Комсомольской, Соколова, Ковентри, Володарского. В Волжском привели в порядок дороги на улице Донецкой, дублерах улиц Карбышева вдоль 26 микрорайона и Александрова, а также на двух участках на проспекте Ленина.

На остальных магистралях ремонт идет по срокам, отставаний нет, отмечают чиновники. Всего в 2023 году работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проводятся в 17 районах Волгоградской области.