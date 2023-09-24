Аферисты лишают денег доверчивых волгоградцев при помощи мобильных приложений

Мошенники обманывают доверчивых волгоградцев, скачивающих по их просьбам мобильные приложения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Телефонные мошенники придумывают новые способы для обмана людей. В Волгоградской области доверчивые жители лишаются денег, устанавливая на свои телефоны приложения по просьбе звонящих лжебанкиров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, мошенники звонят людям под видом работников банков и убеждают установить специальные программы.

- Аферисты называют их программами поддержки клиента, дополнительной защитой, антивирусным приложением и так далее, - уточнили в полиции.

Люди переходят по присланным ссылкам или сами скачивают названное приложение. После этого происходит списание денег, так как программы позволяют мошенникам получить доступ к смартфону.

- Жертвой такого обмана стал 36-летний житель Фроловского района. Мужчина после разговора с неизвестным, представившимся работником банка, установил подобное приложение, после чего с его банковского счета были списаны почти 200 тысяч рублей, – сообщили в региональном Главке МВД.

Мужчина установил программу удаленного доступа и управления смартфоном «RustDesk». Аферисты получили возможность зайти в мобильное приложение банка и перевести себе деньги.