Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 9:15

Синоптики прогнозируют перепад температур в 26 градусов в Волгоградской области

Волгоградцев ждут холодные ночи и жаркие дни
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Днем в Волгограде - лето, ночью - осень

Днем в Волгограде - лето, ночью - осень

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие время в Волгоградской области ожидаются холодные ночи и жаркие дни. Так 25 сентября перепад ночных и дневных температур составит 26 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

По области в ночь на понедельник температура воздуха составит +9...+14º, при прояснениях +3...+8º, днем резко потеплеет до +24...+29º. В Волгограде ближайшей ночью +11...+13º, в дневные часы +26...+28º. 25 сентября на территории области будет без существенных осадков. Восточный, юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.