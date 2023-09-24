Синоптики прогнозируют перепад температур в 26 градусов в Волгоградской области

Днем в Волгограде - лето, ночью - осень Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие время в Волгоградской области ожидаются холодные ночи и жаркие дни. Так 25 сентября перепад ночных и дневных температур составит 26 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

По области в ночь на понедельник температура воздуха составит +9...+14º, при прояснениях +3...+8º, днем резко потеплеет до +24...+29º. В Волгограде ближайшей ночью +11...+13º, в дневные часы +26...+28º. 25 сентября на территории области будет без существенных осадков. Восточный, юго-восточный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.