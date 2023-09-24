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НовостиОбщество24 сентября 2023 7:28

Волгоградцев накормили пловом из огромного казана

В ЦПКиО Волгограда приготовили плов на 500 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Кадр с видео администрации ЦПКиО

Кадр с видео администрации ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда всех желающих накормили пловом. Блюдо приготовили в огромном казане. Около 500 человек, выстроившись в очередь, получили тарелки с горячим пловом. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ЦПКиО, всех желающих угощал «Дом Дружбы» 23 сентября в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова.

Также в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина в парке прошли поэтические встречи и концерт.

Расулу Гамзатову исполнилось бы 100 лет 8 сентября.