Волгоградцев накормили пловом из огромного казана

Кадр с видео администрации ЦПКиО

В ЦПКиО Волгограда всех желающих накормили пловом. Блюдо приготовили в огромном казане. Около 500 человек, выстроившись в очередь, получили тарелки с горячим пловом. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ЦПКиО, всех желающих угощал «Дом Дружбы» 23 сентября в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова.

Также в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина в парке прошли поэтические встречи и концерт.

Расулу Гамзатову исполнилось бы 100 лет 8 сентября.