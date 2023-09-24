В Волгоградской области из 18 таксистов выбрали лучшего

В Волгоградской области определили лучшего таксиста Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». За это звание соперничали 18 волгоградских водителей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, конкурсные испытания состояли из трех этапов.

Сначала таксистам нужно было продемонстрировать свои знания правил дорожного движения, при оказании первой медицинской помощи, отраслевого законодательства. Также участники конкурса отвечали на вопросы об улично-дорожной сети и достопримечательностях региона. Заключительным этапом стало вождение, водителям, в частности, требовалось выполнить задания «Змейка с переменным шагом», «Разворот в ограниченном пространстве», «Бордюр», «Стоп-линия».

Призеры конкурса получили дипломы и денежные сертификаты. Победителем областного этапа стал Антон Пожилых. Ему предстоит отстоять честь Волгоградской области на Всероссийском финале.