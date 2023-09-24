Военные под Волгоградом лишили «противника» связи

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области прошли учения специалистов радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Военнослужащие отработали применение радиоэлектронных засад и блокирования частот управления «противника» на полигоне Прудбой.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, экипажи комплексов РЭБ выполнили разведку и идентификацию радиоэлектронных средств условного противника, организовав на них радиоэлектронные засады. После этого операторы станций устроили внезапное выборочное подавление выявленных каналов управления «противника», выдавив его со свободных от помех частот прицельными и заградительными радиоэлектронными ударами.

Кроме того, военные отработали ведение радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотников и ударной авиации. Использовались радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск».

Как отметили в ЮВО, учения показали высокий уровень подготовки специалистов РЭБ и эффективность техники, находящейся на вооружении.