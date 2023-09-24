В Волгограде на Мамаевом кургане разрывались снаряды и звучала стрельба

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

23 сентября на Мамаевом кургане в Волгограде состоялась масштабная военно-историческая реконструкция. Зрители увидели эпизоды сражения за Сталинград. На главной высоте России были задействованы десятки конструкторов, военная техника и оружие времен Великой Отечественной войны.

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

На поле реконструкции взрывались снаряды, звучала стрельба, чтобы как можно точно передать события, проходившие с сентября 1942 по январь 1943 года.

В мероприятии были задействованы конструкторы из Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Тамбовской областей и Краснодарского края. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», зрителями реконструкции стали сотни горожан и гостей Волгограда. После завершения мероприятия они смогли сделать фотографии на фоне военной техники.