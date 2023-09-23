Под Волгоградом в крупном пожаре сгорел склад

Пожар напугал очевидцев. ФОТО: стоп-кадр из видео телеграм-канала Волгоград

Сегодня, 23 сентября, неподалеку от поселка Червленое в Светлоярском районе Волгограда очевидцы заметили крупный пожар. Загорелось складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По словам спасателей, сообщение о возгорании поступило в 14.49. Загорелось складское помещение на ферме. Огонь распространился по площади 300 квадратных метров. Ставшие случайными свидетелями очевидцы, заснявшие на видео столбы дыма и огромное пламя, были в шоке от увиденного.

Пожарным удалось локализовать горение в 17.00. Причина устанавливается, но по предварительной информации загорелась сухая трава.