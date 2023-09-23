«Ротор» проиграл на выезде со счетом 3:0

"Ротор" не впечатлил болельщиков ФОТО: кадр с прямого эфира в VK.com

Сегодня, 23 сентября, в столице Башкирии завершился матч, в котором сошлись волгоградский «Ротор» с «Уфой». Игра 11-го тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги А дивизион «золото» завершилась не в пользу сине-голубой команды – хозяева арены выиграли со счетом 3:0.

Первый гол уфимцы забили в ворота «Ротора» на 17-й минуте встречи. Второй гости пропустили на 30-й минуте. Сокрушительный третий гол в ворота сине-голубых хозяева забили под конец матча, на 89-й минуте.

Волгоградские болельщики остались недовольны игрой и списывали все неудачи на то, что это все из-за второго состава, который вышел в этот раз в Уфе.

Следующие две игры «Ротор» проведет дома. 27 сентября команда сыграет с «Аланией» из Владикавказа, а 1 октября примет на «Волгоград Арене» клуб «Иртыш».