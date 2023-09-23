В Волгоград прибудет список иконы Пресвятой Богородицы «Знамение»

Так выглядит копия святыни. ФОТО: пресс-служба Волгоградской епархии

В Волгоград привезут из Знаменского храма села Грушевка Судакского района Феодосийской епархии список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Об этом сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.

- С 30 сентября по 22 декабря верующие всех благочиний смогут помолиться Царице Небесной перед Ее иконой, - говорится на сайте епархии.

Икону привезут 30 сентября в 10:00 в кафедральный собор Александра Невского, где он пробудет до 22 декабря. Представленный список написан монахиней Успенского Колоцкого женского монастыря. Он является точной копией чудотворного образа и написан в точно таком же московском иконописном стиле, с сохранением цветовой гаммы.

Сама икона «Знамение» после исследований искусствоведов получила рекомендацию ограничиться минимальными перемещениями образа в связи с ее состоянием.