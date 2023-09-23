В Волгограде на Мамаевом кургане покажут реконструкцию боев за Сталинград

Второй штурм Сталинграда могут посмотреть все желающие Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 23 сентября, в Волгограде на южном склоне Мамаевом кургане пройдет военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов». Об этом сообщает пресс-служба музея-панорамы «Сталинградская битва».

Второй штурм героического Сталинграда покажут участники клуба «Сталинград Армия Дон». С 13.30 на главной высоте России начнут работать интерактивные выставки, где гостям покажут обмундирование советских солдат и противника, вооружение времен войны.

В 15.00 начнется сама реконструкция, приуроченная к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Также в эти выходные в Волгоградской области пройдут горчичный и молодежный ЗОЖ фестивали.