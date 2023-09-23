Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды23 сентября 2023 10:04

В Волгограде на Мамаевом кургане покажут реконструкцию боев за Сталинград

На Мамаевом кургане покажут реконструкцию «Соединение фронтов»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Второй штурм Сталинграда могут посмотреть все желающие

Второй штурм Сталинграда могут посмотреть все желающие

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 23 сентября, в Волгограде на южном склоне Мамаевом кургане пройдет военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов». Об этом сообщает пресс-служба музея-панорамы «Сталинградская битва».

Второй штурм героического Сталинграда покажут участники клуба «Сталинград Армия Дон». С 13.30 на главной высоте России начнут работать интерактивные выставки, где гостям покажут обмундирование советских солдат и противника, вооружение времен войны.

В 15.00 начнется сама реконструкция, приуроченная к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Также в эти выходные в Волгоградской области пройдут горчичный и молодежный ЗОЖ фестивали.