В Волгограде на Мамаевом кургане покажут реконструкцию боев за Сталинград

Второй штурм Сталинграда могут посмотреть все желающие
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сегодня, 23 сентября, в Волгограде на южном склоне Мамаевом кургане пройдет военно-историческая реконструкция «Соединение фронтов». Об этом сообщает пресс-служба музея-панорамы «Сталинградская битва».
Второй штурм героического Сталинграда покажут участники клуба «Сталинград Армия Дон». С 13.30 на главной высоте России начнут работать интерактивные выставки, где гостям покажут обмундирование советских солдат и противника, вооружение времен войны.
В 15.00 начнется сама реконструкция, приуроченная к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Также в эти выходные в Волгоградской области пройдут горчичный и молодежный ЗОЖ фестивали.