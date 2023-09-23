В Волгоградской области детей чаще всего называют Софиями и Артемами

На протяжении трех лет Артем и София остаются самыми популярными именами Фото: Артем КИЛЬКИН

В России запустили новый сервис для генерации имен будущего ребенка, в котором также можно узнать о самых популярных и самых редких вариантах. Среди самых востребованных имен в Волгоградской области оказались София и Артем.

В 2021 году Софией назвали 403 новорожденных девочек. Чуть реже называли Викторией и Анной. Среди мальчиков в том году родилось 515 Артемов. Самыми редкими именами стали Ляна и Рада, Добромир и Фатих.

В следующем году Софиями стали называть реже, но это имя все равно удерживает лидерскую позицию. В 2022 году родилось 341 Софий. На втором и третьем местах по популярности оказались Ева и Марии. Среди мальчиков также популярным именем оказался Артем – 436 новорожденных получили это имя, чуть реже называли младенцев Михаилами и Александрами.

В 2023 году ситуация не изменилась – по-прежнему самыми популярными именами остаются Артем и София. В текущем году родилось 285 Артемов и 265 Софий. На втором месте оказались имена Василиса и Александр. Также часто новорожденных называют Варварами, Мариями, Аннами, Матвеями и Михаилами.