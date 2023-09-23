На пластического хирурга в Волгограде завели дело за увечье пациента

Врач допустил ошибку при выполнении операции ФОТО: комитет Облздрава

В Волгограде завели уголовное дело на челюстно-лицевого хирурга одной из клиник в Центральном районе. Мужчина сделал пациенту некачественную операцию и навредил его здоровью. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, Абдуллаев К.Ф. провел не отвечающую требованиям безопасности здоровья двухчелюстную ортогнатическую операцию и нанес вред здоровью пациента.

Следственные органы предполагают, что это не первый случай в практике доктора и просят откликнуться всех, кто проходил лечение у Абдуллаева, и кому была оказана неквалифицированная медицинская помощь. Обратиться нужно лично в следственный отдел по Центральному району города Волгоград, либо по телефонам 33-88-13, 8-937-567-84-29.