В Волгоградской области приостановят вещание телевидения и радио с 25 сентября

Выключения связаны с профилактическими работами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде и области в конце сентября и октябре 2023 года ожидаются кратковременные перерывы в трансляции радиовещания, не будет работать и телевидение из-за солнечной интерференции и профилактических работ. Об этом сообщают в региональном филиале РТРС.

Отключения сигнала радио и ТВ на территории области пройдут с 25 сентября по 1 октября 2023. Отключения связаны с проведением профилактических работ.

В Волгограде перерывы в вещании мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 с 30 сентября по 19 октября 2023 года ожидаются во временной промежуток с 10.52 до 11.35 из-за солнечной интерференции. Телевидение работать не будет.

Во вторник, 26 сентября, приостановят теле- и радиовещание с 10.00 до 16.00 в станице Аржановской. В четверг, 28 сентября, на такое же время без телевидения и радио останутся жители станицы Усть-Бузулук.