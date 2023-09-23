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НовостиНедвижимость23 сентября 2023 6:41

Волгоградцам прогнозировали резкий рост тарифов ЖКХ

Специалисты предсказывают повышение цен ЖКХ на 9,8%
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Тарифы ЖКХ подорожают с середины 2024 года

Тарифы ЖКХ подорожают с середины 2024 года

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Россиян и жителей Волгоградской области в частности ожидает не очень приятный сюрприз. Рост тарифов ЖКХ в 2024 году на 9,8% неминуем Такой прогноз сделали в Минэкономразвития России.

Согласно документу, индексация тарифов произойдёт не ранее 1 июля 2024 года. В среднем, платежка за жилищно-коммунальные услуги на семью из трех человек с квартирой площадью 50 квадратных метров, обойдется в 500-550 рублей.

Стоит отметить, что индексация будет проведена впервые после длительного перерыва, поскольку в 2023 году её не было.

Помимо коммуналки, подрастут тарифы и на пассажирские перевозки. Грузовые ж/д перевозки повысятся на 10,75% с 1 декабря, а газ для промышленных потребителей переиндексируют на 10%.