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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 17:11

Волгоградцам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение зубов

Мэрия Волгограда рассказала, как вернуть часть денег после посещения стоматолога
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Вернуть обратно можно только часть денег

Вернуть обратно можно только часть денег

Фото: Даниил ОПАРИН

Волгоградцы могут вернуть часть денег за поход к стоматологу через налоговую. О том, как это сделать, рассказали в мэрии Волгограда со ссылкой на данные портала «Объясняем.рф».

Получить налоговый вычет могут официально трудоустроенные граждане, которые платят налоги государству. Для начала необходимо собрать пакет документов, который включает в себя договор клиникой на оказание услуг, копии лицензии стоматологического учреждения и справку об оплате услуги с кодом.

Волгоградцам также нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и взять справку о доходах 2-НДФЛ, после чего обратиться к работодателю с документами и заявлением на налоговый вычет.

Или же можно выбрать другой вариант возврата средств. После сбора всех документов пойти в налоговую, где весь вычет выплатят одной суммой.

Подать документы на налоговый вычет можно в течение трех лет с момента прохождения лечения. Стоит учитывать, что налоговый вычет можно получить с суммы до 120 000 рублей. Если же на лечение зубов потрачена сумма, превышающая эту отмету то вычет составит 15 600 рублей и не более.