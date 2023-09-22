Волгоградцам рассказали, как получить налоговый вычет за лечение зубов

Вернуть обратно можно только часть денег Фото: Даниил ОПАРИН

Волгоградцы могут вернуть часть денег за поход к стоматологу через налоговую. О том, как это сделать, рассказали в мэрии Волгограда со ссылкой на данные портала «Объясняем.рф».

Получить налоговый вычет могут официально трудоустроенные граждане, которые платят налоги государству. Для начала необходимо собрать пакет документов, который включает в себя договор клиникой на оказание услуг, копии лицензии стоматологического учреждения и справку об оплате услуги с кодом.

Волгоградцам также нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и взять справку о доходах 2-НДФЛ, после чего обратиться к работодателю с документами и заявлением на налоговый вычет.

Или же можно выбрать другой вариант возврата средств. После сбора всех документов пойти в налоговую, где весь вычет выплатят одной суммой.

Подать документы на налоговый вычет можно в течение трех лет с момента прохождения лечения. Стоит учитывать, что налоговый вычет можно получить с суммы до 120 000 рублей. Если же на лечение зубов потрачена сумма, превышающая эту отмету то вычет составит 15 600 рублей и не более.