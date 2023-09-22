Жителей Волгоградской области просят оценить работу поликлиник региона

Специалисты хотят улучшить качество предоставляемых услуг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области запустили опрос по вопросам организации работы медицинских учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба Облздрава.

Принять участие в опросе могут все жители региона, авторизованные на портале госуслуг. У жителей Волгоградской области спрашивают о том, как часто приходится обращаться к врачам, каким способом удобнее записываться на прием и стало ли проще это сделать.

Опрос будет проводиться до 22 декабря 2023 года.