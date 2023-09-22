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НовостиЗдоровье22 сентября 2023 16:13

Жителей Волгоградской области просят оценить работу поликлиник региона

Волгоградцам предлагают пройти опрос по поводу медучреждений
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Специалисты хотят улучшить качество предоставляемых услуг

Специалисты хотят улучшить качество предоставляемых услуг

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области запустили опрос по вопросам организации работы медицинских учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба Облздрава.

Принять участие в опросе могут все жители региона, авторизованные на портале госуслуг. У жителей Волгоградской области спрашивают о том, как часто приходится обращаться к врачам, каким способом удобнее записываться на прием и стало ли проще это сделать.

Опрос будет проводиться до 22 декабря 2023 года.