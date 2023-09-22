Два района Волгограда оставят без электричества 23 сентября

Электричество отключат на нескольких улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на выходной день, в субботу, 23 сентября 2023 года в списке адресов на отключение электричества значатся дома двух районов Волгограда. Среди коммунальных страдальцев без света и подзарядки гаджетов и техники временно окажутся жители Дзержинского и Красноармейского районов областной столицы. Энергетики запланировали профилактику и ремонтные работы на электросетях, сообщили в Россети Юг.

В Дзержинском районе в субботу, 23 сентября 2023 с 10.00 до 13.00 отключат электричество на Ангарском. В зону локального блэкаута попадут улицы Ахтубинская, Вьюжная, Прудовая, а также Дусева, Дубовая балка, Знаменская, Календарная, Костровая, Летчиков, Ракетчиков, Степкина, Троицкая, пер. Знаменский.

В Красноармейском среди коммунальных страдальцев в выходной окажутся жители с 8.00 до 17.00 на улицах: Адмирала Макарова, 11а, 13а, Тросовая, 1а, 1б, 1в, 1-13, 2а, 2б, 2-20, п. Нагорный, 3-9, 19, 4а, 6, 16-18, 17.