Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 14:08

В Волжском 24-летняя девушка умерла после падения с высоты

Под Волгоградом в больнице умерла молодая волжанка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пациентка умерла в больнице.

Пациентка умерла в больнице.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице Фишера умерла 24-летняя жительница Волжского. Почти неделю врачи боролись за жизнь молодой пациентки, но травмы, которые она, по предварительной информации, получила в результате падения с высоты, оказались смертельными.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, девушку доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

- Госпитализирована в реанимационное отделение ГКБ № 1 им. Фишера, где скончалась несмотря на усилия медиков, - уточнили в облздраве.

По факту гибели молодой волжанки проводится проверка.