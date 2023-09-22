В Волжском 24-летняя девушка умерла после падения с высоты

Пациентка умерла в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице Фишера умерла 24-летняя жительница Волжского. Почти неделю врачи боролись за жизнь молодой пациентки, но травмы, которые она, по предварительной информации, получила в результате падения с высоты, оказались смертельными.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, девушку доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

- Госпитализирована в реанимационное отделение ГКБ № 1 им. Фишера, где скончалась несмотря на усилия медиков, - уточнили в облздраве.

По факту гибели молодой волжанки проводится проверка.