В Волжском 24-летняя девушка умерла после падения с высоты

Пациентка умерла в больнице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В больнице Фишера умерла 24-летняя жительница Волжского. Почти неделю врачи боролись за жизнь молодой пациентки, но травмы, которые она, по предварительной информации, получила в результате падения с высоты, оказались смертельными.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, девушку доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.
- Госпитализирована в реанимационное отделение ГКБ № 1 им. Фишера, где скончалась несмотря на усилия медиков, - уточнили в облздраве.
По факту гибели молодой волжанки проводится проверка.