В Волгоградской области сухогруз «Melita»с зерном сел на мель

Судно село на мель на Волге. Фото: Александр КУЛИКОВ

На Волге в районе Кировского района Волгограда на мель сел сухогруз с зерном «Melita». Южная транспортная прокуратура поручила Волгоградской транспортной прокуратуре провести проверку по случившемуся инциденту на предмет исполнения требований законодательства о безопасности судоходства.

Сухогруз следовал по Волге в Астрахань, но внезапно встал на мель. По словам одних очевидцев он стоит на месте уже больше суток, по другим данным – почти двое.

Разлива нефтепродуктов, пострадавших не имеется. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.