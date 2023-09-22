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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:04

В Волгоградской области сухогруз «Melita»с зерном сел на мель

Транспортная прокуратура организовала проверку внезапно вставшего посреди Волги сухогруза
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Судно село на мель на Волге.

Судно село на мель на Волге.

Фото: Александр КУЛИКОВ

На Волге в районе Кировского района Волгограда на мель сел сухогруз с зерном «Melita». Южная транспортная прокуратура поручила Волгоградской транспортной прокуратуре провести проверку по случившемуся инциденту на предмет исполнения требований законодательства о безопасности судоходства.

Сухогруз следовал по Волге в Астрахань, но внезапно встал на мель. По словам одних очевидцев он стоит на месте уже больше суток, по другим данным – почти двое.

Разлива нефтепродуктов, пострадавших не имеется. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.