Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 13:34

Пропавшего в июле волгоградца нашли на полях под Воронежем

Волгоградец уехал в Воронежскую область на заработки, не предупредив родных
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция нашла мужчину.

Полиция нашла мужчину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгоградской области отыскала 47-летнего Дмитрия Ачкурина, который несколько месяцев числился пропавшим без вести. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ранее в правоохранительные органы обратилась сестра мужчины. Она рассказала, что с июля ее брат не выходил на связь. В сентябре к поискам подключились следователи.

- Ориентировки о разыскиваемом оперативниками были направлены в регионы страны. Накануне коллеги из Воронежской области сообщили, что на их территории находится схожий по приметам мужчина, - уточнили в полиции региона.

Волгоградские полицейские поехали в Воронеж и расспросили мужчину, похожего на пропавшего. Оказалось, Дмитрий уехал на заработки в соседний регион, он работал на полях. Преступления в отношении него не совершались.