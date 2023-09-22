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НовостиОбщество22 сентября 2023 12:28

Волгоградские чиновники подали в суд на экс-регоператора мусора «Ситиматик»

В Волгограде ФАС не нашел нарушений в работе «Ситиматик-Волгоград»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Бывший регоператор мусора продолжает войну с чиновниками

Бывший регоператор мусора продолжает войну с чиновниками

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские чиновники продолжают воевать с бывшим региональным оператором по вывозу твердых отходов ООО «Ситиматик-Волгоград». В картотеке арбитражного суда Волгоградской области появился иск регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии к ГК Развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Сититматик».

В картотеке можно увидеть, что ответчиком является ФАС. Однако ранее антимонопольная служба приняла решение, что в договоре комитета с новым регоператором ООО "Эколайн" нарушений не было.

Напомним, что лишенный статус регоператора ООО «Ситиматик-Волгоград» продолжает борьбу за свои права. Фирма обратилась в Федеральную. антимонопольную службу с жалобой на действия комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области при заключении контракта с новым региональным оператором по обращению с ТКО.