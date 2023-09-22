Не справилась с управлением: 22-летняя девушка на «Киа» влетела в столб на набережной Волгограда

Авария случилась около часа дня. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Днем 22 сентября на Нулевой продольной в Центральном районе Волгограда иномарка протаранила столб. За рулем «Киа К5» была 22-летняя девушка. Машина получила серьезные повреждения, столб лег, водителя с места ДТП увезли в больницу, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель с травмами доставлена в больницу, - рассказали в ведомстве.

ДТП на набережной 62-й Армии случилось около 13 часов. По предварительным данным, девушка за рулем иномарки не справилась с управлением. Мчась по рокадной дороге, она наехала на бордюрный камень, а затем снесла дорожный знак, ограждение и световую опору.

На месте аварии сейчас работает экипаж городской ГИБДД. выясняют все обстоятельства ДТП.