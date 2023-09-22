В выходные в Волгоградской области будет +28 тепла

В Волгограде будет тепло. Фото: Юлия Данильченко

Сентябрь в Волгоградской области выдался очень теплым - в конце месяца днем можно ходить в майке. В эти выходные будет очень хорошая погода для отдыха на природе, долгих прогулок на улице, а также уборки дачного участка. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, ночью 23 и 24 сентября в области ожидается +8...+13 градусов тепла, в северных районах +3 градуса. Днем синоптики обещают +23...+28 градусов. Ветер юго-восточный с порывами до 7-12 метров в секунду. Осадков не будет.

В Волгограде 23 и 24 сентября тоже ожидается комфортная температура - ночью будет +11...+13, днем потеплеет до +25...+27 градусов. Горожане могут рассчитывать на солнечную, сухую погоду, без осадков и сильного ветра.