Фонтан между ВолгГТУ и ВГСПУ реставрируют в Волгограде

Оценили работы в 15 миллионов рублей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В центре Волгограда началась реставрация убитого фонтана между ВолгГТУ и ВГСПУ на проспекте Ленина. У водного сооружения на бульваре полностью заменят инженерные сети и оборудование, восстановят основание чаши и 130 терракотовых гранитных плит облицовки, сообщили в мэрии.

Пока фонтан между вузами обнесли забором. Рабочие снимают, нумеруют и шлифуют гранитные плиты 60-х годов прошлого века. После того, как обновят чащу, их отполируют и уложат обратно в том же порядке. Что касается лепного декора по центру фонтана, то утраченные элементы отольют заново, остальное восстановят. После окончания работ вода здесь будет бить из 40 новых форсунок разного диаметра. Струи фонтана будут взмывать ввысь на 6 – 12 метров. Оценили работы в 15 миллионов.